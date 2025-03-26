Проект Широтной магистрали снова меняют за 400 млн. Кое-где откажутся от эстакады

Конкурс объявлен накануне, речь о внесении изменений в проектно-сметную документацию. Стартовая цена — 429 млн рублей, срок исполнения — до 25 августа.
Судя по титулу, речь идет именно об участке 4.2 — от Союзного проспекта до Кольцевой c протяженностью основного хода в 6,5 км. В АО «ЗСД» «Фонтанке» сообщили, что корректировка проектно-сметной документации предусматривает «изменение технических решений, в том числе отказ от прохождения на искусственных сооружениях (эстакадное исполнение) в пользу прохождения по насыпи, внедрение безбарьерной системы взимания платы». Кроме того, в соответствии с границей Петербурга и Ленобласти в проекте в этом участке надо будет выделить два подэтапа — № 4.2.1 и 4.2.2.
Согласно техзаданию, ввод этих подэтапов планируется в 2030 году. Ранее, напомним, Смольный сообщил, что получил положительное заключение Главгосэкспертизы на подготовку территории под строительство этого участка — от Союзного до КАД.
Напомним, решение о корректировке проекта было принято еще в 2023 году, целью было удешевление строительства. Ранее за полмиллиарда меняли документацию для других этапов Широтной магистрали.