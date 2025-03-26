В Самаре заложат еще три сухогруза класса «Оптима»

Серия сухогрузных судов проекта RSD34L строится в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта». Всего на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта для целей обновления и роста численности флота, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Период реализации инвестиционного проекта: 2023−2027 гг. С момента утверждения Программы ЗАО «Нефтефлот» входит в число ее участников.