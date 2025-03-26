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Курс доллара начал снижаться в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 марта 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 501,81 тенге, снизившись на 0,20 тенге.

Курс юаня по итогам утренних торгов снизился до 69,10 тенге (-0,27).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 500,47−502,590 тенге, евро — по 539,64−545,35 тенге, рубли — по 5,82−5,97 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 26 марта. Стоимость фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures подорожала на 0,76%, до 72,96 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI выросли в цене к этому времени на 0,77%, до 72,95 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 502,83 тенге, евро — в 545,37 тенге, рубля — в 5,95 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 марта, можно здесь.