Омский облсуд принял решение по жалобе ТГК-11 из-за паводковых вод

Омский областной суд рассмотрел жалобу АО «ТГК-11» на решение о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), сообщает в среду, 26 марта 2025 года, пресс-служба суда.
Ранее жалобу омской «ТГК-11» на штраф уже отклонил Первомайский районный суд Омска.
«Судами установлено, что по результатам внеплановой выездной проверки в августе-сентябре 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора выявлен факт затопления паводковыми водами территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5. В нарушение требований закона сброс паводковых вод в р. Омь обществом не производился с 2023 года до 23 августа 2024 года. Такой сброс АО “ТГК-11” обязано производить ежегодно», — заявляется в сообщении пресс-службы суда.
В итоге суд признал законным постановление должностного лица Росприроднадзора, а также решение районного суда, вынесенные в отношении АО «ТГК-11», оставив их без изменения, заявили в суде.