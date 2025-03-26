Омский облсуд принял решение по жалобе ТГК-11 из-за паводковых вод

«Судами установлено, что по результатам внеплановой выездной проверки в августе-сентябре 2024 года Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора выявлен факт затопления паводковыми водами территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5. В нарушение требований закона сброс паводковых вод в р. Омь обществом не производился с 2023 года до 23 августа 2024 года. Такой сброс АО “ТГК-11” обязано производить ежегодно», — заявляется в сообщении пресс-службы суда.