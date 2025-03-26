Глава СФР по НСО рассказал новосибирцам о пяти ошибках, влияющих на пенсию

Тем, кто только начинает трудиться, важно понимать, что влияет на размер будущей пенсии. Александр Григорьевич объяснил, что для формирования пенсии важно, чтобы заработная плата была «белой», а трудоустройство — официальным. Зарплата в «конверте» не учитывается при расчёте пенсии. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов будет накоплено. Также немалое значение имеет страховой стаж: чем больше стаж, тем больше коэффициентов будет заработано, а значит, пенсия будет выше.