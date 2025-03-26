Глава СФР по НСО рассказал новосибирцам о пяти ошибках, влияющих на пенсию

Пенсионные вопросы волнуют не только людей, близких к пенсионному возрасту, но и тех, кто только начинает трудовой путь. О механизме формирования пенсий и способах накопления для будущей пенсии узнал корреспондент редакции Om1 Новосибирск Роман Софин в интервью с управляющим Отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Новосибирской области Александром Терепой.
Как формируется страховая пенсия?
«Сегодня пенсии у нас страховые, то есть в основе пенсионной системы лежит обязательное пенсионное страхование», — отметил Александр Григорьевич.
Работодатели уплачивают страховые взносы за своих сотрудников в счёт будущей пенсии, а индивидуальные предприниматели делают это в виде фиксированного платежа. Эти взносы откладываются на пенсионные счета граждан в виде пенсионных коэффициентов (ПК). Когда наступает время выхода на пенсию, количество накопленных коэффициентов умножается на стоимость одного коэффициента, которая на 2025 год равняется 145,69 рубля. К этой сумме прибавляется фиксированная выплата, которая на 1 января 2025 года составляет 8 907,70 рубля.
«Как размер коэффициента, так и размер фиксированной выплаты ежегодно индексируются», — отметил управляющий.
Помимо этого, существует ряд других видов пенсий — по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальные пенсии, которые рассчитываются отдельно.
Что нужно делать тем, кто только начинает свою трудовую деятельность?
Тем, кто только начинает трудиться, важно понимать, что влияет на размер будущей пенсии. Александр Григорьевич объяснил, что для формирования пенсии важно, чтобы заработная плата была «белой», а трудоустройство — официальным. Зарплата в «конверте» не учитывается при расчёте пенсии. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных коэффициентов будет накоплено. Также немалое значение имеет страховой стаж: чем больше стаж, тем больше коэффициентов будет заработано, а значит, пенсия будет выше.
«Проверить, все ли данные о стаже и заработке предоставил работодатель, можно, заказав выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал “Госуслуги”, — добавил Александр Терепа.
Также он отметил, что граждане могут формировать дополнительные накопления через негосударственные пенсионные фонды или управляющие компании.
Можно ли накопить пенсию за 10 лет работы?
«Для того чтобы претендовать на страховую пенсию, необходимо минимум 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов», — объяснил управляющий.
В год можно заработать до 10 пенсионных коэффициентов, в зависимости от заработной платы и суммы страховых взносов, уплаченных работодателем.
Для примера, при зарплате 72 тысячи рублей в год формируется около 5 пенсионных коэффициентов. «Залог достойной пенсии — это официальное трудоустройство, высокая заработная плата и соответствующий стаж», — подчеркнул Александр Григорьевич.
Также существует ряд профессий, таких как лётчики и шахтеры, которые обеспечивают более высокий уровень пенсии.
Что будет с теми, кто не заработал достаточно стажа и коэффициентов?
«Даже если граждане не заработали необходимого стажа и коэффициентов, они могут рассчитывать на социальную пенсию», — отметил Терепа.
Эта пенсия назначается на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста (в 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин). Размер социальной пенсии не будет превышать прожиточный минимум, установленный в регионе, и она выплачивается только неработающим пенсионерам.
Пенсионные выплаты для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
Индивидуальные предприниматели формируют пенсию за счёт обязательных ежегодных взносов. В 2025 году минимальный размер взноса составит 53 658 рублей. Если доход превышает 300 тысяч рублей, добавляется дополнительный 1% с суммы превышения. Самозанятые, которые применяют налог на профессиональный доход, могут формировать свою будущую пенсию, добровольно уплачивая страховые взносы. Для формирования одного года страхового стажа и накопления коэффициентов необходимо уплатить минимальный взнос, который в 2025 году составляет 59 241,60 рубля.
Индексация пенсий и меры поддержки граждан старшего возраста.
Средний размер пенсии в Новосибирской области составляет порядка 24 тысяч рублей, и, чтобы учесть инфляцию, каждый год проводится индексация. В 2025 году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%. Важно отметить, что пенсии были увеличены и для работающих пенсионеров, что затронуло более 700 тысяч пенсионеров региона.
С 1 апреля 2025 года будут проиндексированы социальные пенсии и пенсии по гособеспечению (для ветеранов войны, чернобыльцев и других категорий граждан) на 14,75%, что затронет более 80 тысяч жителей Новосибирской области.
Кроме того, в текущем году было введено несколько дополнительных мер поддержки для граждан старшего возраста, таких как надбавки к пенсиям для инвалидов I группы и пенсионеров, достигших 80 лет. Эти надбавки были установлены в беззаявительном порядке для более 100 тысяч пенсионеров региона.
Дополнительные меры социальной поддержки.
Для пенсионеров, которые имеют большой стаж работы в сельском хозяйстве (не менее 30 лет), инвалидам I группы и пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, предусмотрены дополнительные доплаты к пенсии. В общей сложности более 180 тысяч жителей Новосибирской области получают такие доплаты.
В заключение Александр Терепа отметил, что для тех граждан, которые не могут выйти на пенсию по стандарту, предусмотрены различные меры социальной поддержки, в том числе досрочный выход на пенсию для определённых категорий.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в единый контакт-центр по телефону — 8 800 100 001. Звонок бесплатный. Режим работы линии Отделения СФР по Новосибирской области — с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:15 без перерыва на обед, в пятницу — с 8:30 до 16:00.