В завод по выпуску автозапчастей в «Титановой долине» инвестируют 9 млрд рублей

Завершение строительства производственных корпусов запланировано на конец 2025 года. Объем инвестиций составит более 9 млрд руб., из которых уже вложено свыше 2,5 млрд руб. На предприятии создадут около 500 рабочих мест, а запуск производства запланирован на 2026 год. Как отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, реализация этого проекта принесет региону дополнительные инвестиции и новые компетенции в сфере автомобилестроения.