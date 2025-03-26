Воронежцев предупредили об опасных схемах при покупке жилья

— Привлечение застройщиками денежных средств на основании других сделок (предварительные договоры купли-продажи квартир, договоры беспроцентного займа, договоры бронирования квартир) не соответствует требованиям законодательства, и в случае прекращения строительства и банкротства застройщика не может обеспечить гражданам гарантии возврата средств и предоставления помещений в многоквартирных домах, — подчеркнули в инспекции Госстройнадзора Воронежской области. — В случае включения строящихся домов в единый реестр проблемных объектов действующим федеральным и областным законодательством не предусмотрено восстановление прав «пострадавших граждан», заключивших подобные сделки.