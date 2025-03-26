Воронежцев предупредили об опасных схемах при покупке жилья

Воронежские строительные компании привлекают деньги граждан на строительство многоквартирных домов незаконными способами. Грубые нарушения застройщиками требований законодательства выявила инспекция Госстройнадзора Воронежской области. Застройщики вправе привлекать средства людей только на основании договора участия в долевом строительстве, зарегистрированном в Росреестре, иначе им грозит уголовная и административная ответственность.
— Привлечение застройщиками денежных средств на основании других сделок (предварительные договоры купли-продажи квартир, договоры беспроцентного займа, договоры бронирования квартир) не соответствует требованиям законодательства, и в случае прекращения строительства и банкротства застройщика не может обеспечить гражданам гарантии возврата средств и предоставления помещений в многоквартирных домах, — подчеркнули в инспекции Госстройнадзора Воронежской области. — В случае включения строящихся домов в единый реестр проблемных объектов действующим федеральным и областным законодательством не предусмотрено восстановление прав «пострадавших граждан», заключивших подобные сделки.