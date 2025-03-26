В Астане несколько лет не могут достроить подстанцию за миллиард тенге

По его словам, строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ было начато в 2017 году за счет средств республиканского бюджета. На сегодня выполнено строительство фундамента и колонн здания, закуплено оборудование и освоение составляет 951 млн тенге (два силовых трансформатора 40 МВА, шесть трансформаторов собственных нужд, шкафы АСКУЭ и телемеханики). На момент начала проекта общая стоимость по госэкспертизе составляла 3,1 млрд тенге. Финансирование проекта шло до 2023 года включительно.