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В Астане несколько лет не могут достроить подстанцию за миллиард тенге

Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов направил официальный запрос на имя вице-премьера — министра нацэкономики Серика Жумангарина по поводу регулярного отключения света в жилом массиве «Железнодорожный» города Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Freepik

Поводом для нашего депутатского запроса стала острая необходимость оперативного решения проблемы электроснабжения жилого массива «Железнодорожный» города Астаны. На встречах с населением жители этого района неоднократно поднимали вопрос по регулярным перебоям в подаче электроэнергии, что является серьезным нарушением их прав, гарантированных законодательством Республики Казахстан.

отметил депутат на заседании Мажилиса

По его словам, строительство закрытой ПС 110/20 кВ «Казбек» с ЛЭП 110 кВ было начато в 2017 году за счет средств республиканского бюджета. На сегодня выполнено строительство фундамента и колонн здания, закуплено оборудование и освоение составляет 951 млн тенге (два силовых трансформатора 40 МВА, шесть трансформаторов собственных нужд, шкафы АСКУЭ и телемеханики). На момент начала проекта общая стоимость по госэкспертизе составляла 3,1 млрд тенге. Финансирование проекта шло до 2023 года включительно.

Однако в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации, работы были приостановлены. В этой связи акимат города Астаны направил в Министерство энергетики РК запрос на вынесение вопроса корректировки ПСД на рассмотрение РБК. В свою очередь, Министерство энергетики РК направило материалы в Министерство финансов РК. По данному вопросу все еще ожидается решение Республиканской бюджетной комиссии.

добавил Дюсенбай Турганов