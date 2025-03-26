В Омске продолжается борьба с НТО: за год снесут 328 киосков

В Омске активно продолжается работа по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), установленных без соответствующих разрешений на муниципальной земле. В 2025 году в план выноса включены 328 таких объектов. Процесс находится под строгим контролем мэра Омска Сергея Шелеста.
Собственникам НТО предоставляется возможность самостоятельно убрать свои объекты в течение установленного срока, после того как они получат предупреждение. Оно размещается на фасадах объектов и также публикуется на сайте администрации города. Если по истечении срока объект не будет убран, его демонтируют принудительно за счёт городского бюджета.
Особое внимание уделяется тем НТО, которые расположены на остановках общественного транспорта или в зонах, где проводятся работы по реконструкции объектов инженерно-транспортной инфраструктуры. Такие объекты выявляются в ходе регулярных обходов территорий специалистами мэрии и по обращениям жителей Омска.
С начала 2025 года было демонтировано уже 52 НТО. Одним из объектов, подлежащих сносу, стал павильон на остановке «11-я Рабочая». Работы по демонтажу таких объектов могут занять от одного до нескольких дней, в зависимости от сложности конструкции. Например, если у объекта есть фундамент и плитка, демонтаж займёт больше времени. А вот объекты, которые легко перемещаются, например, те, что на улице Гашека, можно быстро погрузить и отправить на штрафстоянку.
Ценные товары, оставшиеся в НТО, вывозятся на специальную площадку, где их могут забрать владельцы, оплатив все расходы на демонтаж и транспортировку.
Кроме того, в Омске рассматривают изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые могут ужесточить наказания за установку нелегальных НТО. Инициатива, поддержанная депутатами Омского городского Совета, будет передана на рассмотрение Законодательного собрания Омской области.
На данный момент действующие штрафы за незаконные НТО таковы:
• для граждан: от 2 до 4 тысяч рублей;
• для должностных лиц: от 10 до 14 тысяч рублей;
• для юридических лиц: от 20 до 40 тысяч рублей.
При повторных нарушениях размеры штрафов увеличиваются.