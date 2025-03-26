В Омске продолжается борьба с НТО: за год снесут 328 киосков

С начала 2025 года было демонтировано уже 52 НТО. Одним из объектов, подлежащих сносу, стал павильон на остановке «11-я Рабочая». Работы по демонтажу таких объектов могут занять от одного до нескольких дней, в зависимости от сложности конструкции. Например, если у объекта есть фундамент и плитка, демонтаж займёт больше времени. А вот объекты, которые легко перемещаются, например, те, что на улице Гашека, можно быстро погрузить и отправить на штрафстоянку.