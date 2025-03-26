Большинство жителей Краснодара не копят деньги на будущее детей

Опрос показал, что мужчины чаще женщин формируют финансовую базу для детей (44% против 34%). Они также склонны откладывать более значительные суммы: 13% респондентов-мужчин накапливают от 10 до 30 тыс. руб. в месяц, тогда как среди женщин таких лишь 8%.