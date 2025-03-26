Из Новосибирска в Кольцово запустят новый автобусный маршрут

Новосибирск и Кольцово свяжет новый автобусный маршрут. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр наукоград Николай Красников.
По его словам, с 1 апреля региональный Минтранс планирует запустить три автобуса маршрута № 140 большой вместимости.
Новый маршрут будет проходить по магистральным улицам Кольцово с последующим выходом на мост автодороги Барышево — Орловка — Кольцово в сторону Новосибирска. Конечной остановкой станет станция метро «Речной вокзал».
Красников уточнил, что автобусы № 140 будут запущены в дополнение к уже существующему маршруту № 170, схема движения которого пока останется без изменений.
«Расписание автобусов по новому маршруту № 140, синхронизированное с расписанием маршрута № 170, появится в ближайшее время», — добавил глава Кольцово.