В Самаре планируют отремонтировать еще 6 трамвайных вагонов

Согласно программе, рассчитанной до 2025 года включительно, в региональной столице планируют капитально отремонтировать 6 подвижных трамвайных вагонов. Напомним, первый вице-губернатор региона Михаил Смирнов в начале текущего года также сообщил об обновлении парка на 40 новых трамваев.