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В Самаре планируют отремонтировать еще 6 трамвайных вагонов

В Самаре выделят средства на ремонт трамвайных вагонов.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре продолжают реализовывать проект программы развития пассажирского транспорта. В целях программы — обновление подвижного состава городского транспорта, организация пассажирских перевозок, а также обеспечение безопасности в метро.

Согласно программе, рассчитанной до 2025 года включительно, в региональной столице планируют капитально отремонтировать 6 подвижных трамвайных вагонов. Напомним, первый вице-губернатор региона Михаил Смирнов в начале текущего года также сообщил об обновлении парка на 40 новых трамваев.

Также в регион постепенно поставляют новые партии вагонов «Львенок». Для города закупили 71 низкопольный трамвайный вагон.