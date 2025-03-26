В Самаре планируют отремонтировать еще 6 трамвайных вагонов

В Самаре продолжают реализовывать проект программы развития пассажирского транспорта. В целях программы — обновление подвижного состава городского транспорта, организация пассажирских перевозок, а также обеспечение безопасности в метро.
Согласно программе, рассчитанной до 2025 года включительно, в региональной столице планируют капитально отремонтировать 6 подвижных трамвайных вагонов. Напомним, первый вице-губернатор региона Михаил Смирнов в начале текущего года также сообщил об обновлении парка на 40 новых трамваев.
Также в регион постепенно поставляют новые партии вагонов «Львенок». Для города закупили 71 низкопольный трамвайный вагон.