В Самарской области жителям компенсируют расходы на догазификацию

В текущем году в Самарской области почти 170 местных жителей получили единовременную социальную выплату. Она предназначена на возмещение расходов, связанных с догазификацией жилых помещений.
— Данную выплату можно получить в рамках программы, объявленной президентом. Подать заявку могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи, являющиеся получателями пособий, — отметили в пресс-службе правительства региона.
На данный момент размер выплаты составляет 201 тысячу рублей. По поручению главы региона выплату также могут получить участники СВО и их семьи.