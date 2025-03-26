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В Самарской области жителям компенсируют расходы на догазификацию

В Самарской области почти 170 жителей уже получили соцвыплаты на догазификацию.

Источник: Комсомольская правда

В текущем году в Самарской области почти 170 местных жителей получили единовременную социальную выплату. Она предназначена на возмещение расходов, связанных с догазификацией жилых помещений.

— Данную выплату можно получить в рамках программы, объявленной президентом. Подать заявку могут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды I и II группы, труженики тыла, одиноко проживающие малообеспеченные пенсионеры, семьи, имеющие ребенка-инвалида, многодетные семьи, являющиеся получателями пособий, — отметили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент размер выплаты составляет 201 тысячу рублей. По поручению главы региона выплату также могут получить участники СВО и их семьи.