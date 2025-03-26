В Омске с 1 апреля вырастут пенсии

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Индексация основана на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год, как это традиционно происходит ежегодно 1 апреля.
Напомним, социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.
Кроме того, с 1 апреля на 14,75% будут повышены выплаты государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан, включая:
- военнослужащих, проходивших службу по призыву;
- участников Великой Отечественной войны;
- граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда»;
- лётчиков-испытателей и космонавтов;
- граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей.
Индексация социальных пенсий будет произведена автоматически, и для получения повышенной выплаты гражданам не нужно подавать никаких заявлений.