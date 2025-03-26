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В Омске с 1 апреля вырастут пенсии

Социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.

Источник: Om1 Омск

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Индексация основана на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год, как это традиционно происходит ежегодно 1 апреля.

Напомним, социальные пенсии назначаются гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии, а также людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Кроме того, с 1 апреля на 14,75% будут повышены выплаты государственного пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан, включая:

  • военнослужащих, проходивших службу по призыву;
  • участников Великой Отечественной войны;
  • граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осаждённого Севастополя» и «Жителю осаждённого Сталинграда»;
  • лётчиков-испытателей и космонавтов;
  • граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, а также членов их семей.

Индексация социальных пенсий будет произведена автоматически, и для получения повышенной выплаты гражданам не нужно подавать никаких заявлений.