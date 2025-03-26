В Омске с 1 апреля вырастут пенсии

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%. Соответствующее постановление ранее подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Индексация основана на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год, как это традиционно происходит ежегодно 1 апреля.