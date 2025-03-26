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На Верх-Исетском заводе назначен директор

Евгений Доронин вновь стал директором ПАО «ВИЗ».

Гендиректором ПАО «ВИЗ» назначен Евгений Доронин. Такое решение принял совет директоров, который прошел накануне.

«Избрать с 1 апреля 2025 года генеральным директором ПАО “ВИЗ” Доронина Евгения Сергеевича сроком до 31 марта 2026 года (включительно)», — говорится в решении совета директоров. Доронин на это пост переизбран, в должности руководителя, по данным ЕГРЮЛ/Росстат, он с июля 2018 года.

ВИЗ — один из первых металлургических заводов Свердловской области, лишь на три года младше Екатеринбурга. Сейчас ПАО «ВИЗ» — ведущий производитель современных сантехнических изделий (стальные эмалированные ванны, мойки, поддоны).