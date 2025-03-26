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В Самарской области назначают летние остановки электричкам с 1 апреля

В Самарской области пригородные поезда будут останавливаться на летних остановках с 1 апреля по 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области назначат летние остановки пригородным поездам. Они будут действовать с 1 апреля по 31 октября. Об этом сообщили в самарской пригородной пассажирской компании.

На участке Сызрань-1 — Инза поезду № 7541−7583 Сызрань1-Рачейка-Инза будет дополнительно останавливаться в трех местах. Речь идет об остановочных пунктах Покровская решетка, Должниково и Вырыпаевка.

А поезду № 7584−7542 Инза-Рачейка-Сызрань1 назначены следующие летние остановки: Покровская решетка, Должниково, Вырыпаевка, Троицкое. Изменения коснулись также участка Сызрань-1 — Кузнецк.

Так, пассажиры поездов № 6585−7587 Сызрань-1 — Репьевка — Кузнецк и № 7588−6586 Кузнецк — Репьевка — Сызрань-1 смогут выйти на остановочных пунктах Каранголь и 841 км.