На Дону за две недели рейдов выявили 65 «серых возчиков»

С начала патрулирования проведено 15 комиссионных объездов на территориях Ростова-на-Дону, Таганрога, Волгодонска, Азова, Каменска-Шахтинского, Батайска, Аксая, Красного Сулина, а также в Пролетарском, Каменском, Красносулинском и Аксайском районах, на нарушителей составлены административные протоколы.