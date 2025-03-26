Новую набережную площадью более 1,2 гектара построят в Динском районе

В станице Нововеличковской Динского района по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают зеленую зону площадью более 1,2 гектара вдоль реки Понура. Подрядчик уже начал земляные работы, планировку территории и установку бордюров. В дальнейшем будут обустроены пешеходные дорожки, прогулочная аллея, смотровая площадка со спуском к реке, детские и спортивные площадки, а также проведено дополнительное озеленение.