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Новую набережную площадью более 1,2 гектара построят в Динском районе

Современная набережная появится в станице Нововеличковской к концу 2025 года.

В станице Нововеличковской Динского района по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают зеленую зону площадью более 1,2 гектара вдоль реки Понура. Подрядчик уже начал земляные работы, планировку территории и установку бордюров. В дальнейшем будут обустроены пешеходные дорожки, прогулочная аллея, смотровая площадка со спуском к реке, детские и спортивные площадки, а также проведено дополнительное озеленение.

«Благоустроим участок набережной по улице Красной площадью более 1,2 гектара вдоль реки Понура. На участке также сделаем детскую игровую и воркаут-зоны», — сказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Завершение работ запланировано на конец 2025 года. А всего в крае в 2025 году благоустраиваются более 100 общественных зон.