На участках под частными домами у цирка утверждены границы зоны КРТ

Впервые о планах реновации территории за цирком стало известно летом 2022 года. Тогда сразу несколько застройщиков интересовались возможностью развития этих земель, среди них было в том числе ООО СЗ «АСР-Логистик», девелопер дома-клуба «Опера» на ул. Фрезеровщиков, 67а. Сейчас эксперты в строительной отрасли отмечают, что проект может быть интересен девелоперам, но потребует немалых вложений, в том числе из-за расселения аварийных домов. Кроме того, есть необходимость расширения и реконструкции улично-дорожной сети микрорайона.