В Екатеринбурге построят три новые улицы

В микрорайоне «Новокольцовский» в Екатеринбурге запланировано строительство трёх новых улиц. Они появятся между улицей Чистой, Сибирским трактом, ЕКАД и трассой «Екатеринбург — Кольцово», сообщает мэрия.
Работы запланированы в два этапа. Их завершение намечено на 31 мая 2027 года. Пока улицы обозначены как Жилая-1, Жилая-2 и Жилая-3.
При реализации проекта будут учтены как уже существующие, так и запланированные объекты, а также недавно построенные и перспективные инженерные коммуникации. Напомним, ранее мэрия анонсировала создание трамвайной линии, которая соединит Новокольцовский с Ботаникой.