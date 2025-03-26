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Беларусь полностью заняла нишу импортного творога в РФ

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Весь ввозимый в Россию творог — белорусского происхождения, сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

Источник: Sputnik.by

Как пояснили в Россельхознадзоре, это данные из федеральной информационной базы «ВетИС» с начала 2025 года и по 21 марта.

С начала года из Беларуси в РФ поставлено 16,6 тыс. тонн творога.

сообщили в ведомстве

Также в базе указана информация по мороженому. Этот товар Россия импортирует только из Казахстана и Беларуси. Причем пока что белорусские поставщики на первом месте. С 1 января в РФ импортировано 2,1 тыс. тонн мороженого из Беларуси и 1,4 тыс. тонн из Казахстана.

Ранее гендиректор ООО «Институт молока» (Россия) Татьяна Нагаева также отмечала, что примерно 94% импортной молочной продукции — это поставки из Беларуси. Кроме того, отраслевые российские объединения сообщали Sputnik в феврале, что белорусские производители остаются в лидерах по поставкам сливочного масла на рынок РФ.