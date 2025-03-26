Беларусь полностью заняла нишу импортного творога в РФ

Также в базе указана информация по мороженому. Этот товар Россия импортирует только из Казахстана и Беларуси. Причем пока что белорусские поставщики на первом месте. С 1 января в РФ импортировано 2,1 тыс. тонн мороженого из Беларуси и 1,4 тыс. тонн из Казахстана.