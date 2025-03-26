Беларусь полностью заняла нишу импортного творога в РФ

Как пояснили в Россельхознадзоре, это данные из федеральной информационной базы «ВетИС» с начала 2025 года и по 21 марта.
С начала года из Беларуси в РФ поставлено 16,6 тыс. тонн творога.
Также в базе указана информация по мороженому. Этот товар Россия импортирует только из Казахстана и Беларуси. Причем пока что белорусские поставщики на первом месте. С 1 января в РФ импортировано 2,1 тыс. тонн мороженого из Беларуси и 1,4 тыс. тонн из Казахстана.
Ранее гендиректор ООО «Институт молока» (Россия) Татьяна Нагаева также отмечала, что примерно 94% импортной молочной продукции — это поставки из Беларуси. Кроме того, отраслевые российские объединения сообщали Sputnik в феврале, что белорусские производители остаются в лидерах по поставкам сливочного масла на рынок РФ.