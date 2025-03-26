В Беларуси хотят внедрить цифровой рубль. Что это такое и зачем он нужен

«Этот путь неизбежен — все страны идут к созданию собственных цифровых валют с разной скоростью. Мы не должны оставаться в стороне от этого процесса», — сказал Головченко на совещании с руководителями белорусских банков 21 марта.
По его словам, уже в ближайшее время регулятор проведет «комплексную работу по уточнению функциональных требований к платформе цифрового белорусского рубля, созданию необходимого программного обеспечения, разработке проектов нормативных актов в целях обеспечения внедрения цифрового валютного рубля в определенные сроки».
Что такое цифровой рубль
Он является дополнением к уже существующим формам денег (наличным и безналичным), но не заменяет и не отменяет их. Цифровая форма представляет собой уникальный электронный код — токен.
Покупательная способность одного ЦБР будет равна покупательной способности одного наличного или одного безналичного белорусского рубля.
Расплачиваться или совершать переводы цифровыми рублями можно будет на специальной платформе, оператором которой также будет Нацбанк.
Предполагается, что главная задача цифрового рубля — быть средством для проведения платежей и переводов (но не сбережения или кредитования), поэтому в цифровых рублях нельзя взять кредит или открыть депозит.
Чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Криптовалюта не обеспечена никакими материальными ценностями, ее стоимость определяется только спросом на нее. У криптовалюты, как правило, также нет единого эмитента, который нес бы обязательства по ней.
Цифровая валюта, напротив, привязана к обычному рублю, только Национальный банк имеет право на его эмиссию. Это означает, что она имеет поддержку и гарантии со стороны государства.
Разница между безналичным рублем и цифровым в том, что первый хранится на счете, открытом в коммерческом банке, а второй — на особой платформе Нацбанка. Так как каждый цифровой рубль — это уникальная цифровая комбинация, все операции с ним абсолютно прозрачны.
В чем преимущества внедрения цифрового рубля
Предполагается, что благодаря цифровому рублю финансовые услуги для компаний и обычных людей станут качественнее, доступнее и безопаснее.
Доступ к своим цифровым активам можно будет получить через любой банк (главное, чтобы он был подключен к платформе).
Комиссии по операциям с ЦБР будут тарифицироваться по единым правилам — это обеспечит прозрачную тарифную политику.
Будет возможность оплаты за товары, работы и услуги в режиме офлайн.
Больший уровень сохранности денег (так как ЦБР — это прямое обязательство Национального банка).
Появится возможность развивать новые инновационных платежные сервисы и финансовые инструменты (прежде всего благодаря использованию смарт-контрактов).
Снизятся валютные риски при осуществлении платежей по внешнеторговым договорам.
Повысится доступность трансграничных платежей с контрагентами из стран-партнеров, а также скорость проведения таких платежей. Число посредников и стоимость таких платежей, наоборот, сократятся.
Для государства расширятся возможности централизованного мониторинга осуществления платежей всеми участниками платформы (включая трансграничные расчеты). Снизятся издержки на администрирование бюджетных платежей за счет автоматизации этого процесса с использованием смарт-контрактов. Повысится контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
В каких странах уже есть цифровая валюта
Багамские острова стали первым государством, выпустившим национальную цифровую валюту в 2020 году. В 2021 году она появилась у Нигерии.
Ранее Банк международных расчетов сообщал, что свыше 80% опрашиваемых им центральных банков находятся на разных этапах изучения внедрения цифровой валюты (от следования до пилотирования и внедрения).
Основные страны-партнеры Беларуси также занимаются этим вопросом. Так, Китай и Россия завершают тестирование своих цифровых валют, Казахстан реализует пилотный проект.