В Беларуси хотят внедрить цифровой рубль. Что это такое и зачем он нужен

Разница между безналичным рублем и цифровым в том, что первый хранится на счете, открытом в коммерческом банке, а второй — на особой платформе Нацбанка. Так как каждый цифровой рубль — это уникальная цифровая комбинация, все операции с ним абсолютно прозрачны.