200 волгоградских семей в 2025 году купят жилье с господдержкой

В Волгоградской области в 2025 году более 180 млн потратят на поддержку молодых семьей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 200 волгоградских семей, в которых обоим супругам меньше 35 лет, получат выплату, которую можно потратить на покупку квартиры, взнос по ипотеке, закрытие части жилищного кредита, вложить в стройку. 152 семьи уже получили сертификаты.