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200 волгоградских семей в 2025 году купят жилье с господдержкой

Социальную выплату дают нуждающимся в улучшении жилищных условий молодым супругам.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в 2025 году более 180 млн потратят на поддержку молодых семьей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 200 волгоградских семей, в которых обоим супругам меньше 35 лет, получат выплату, которую можно потратить на покупку квартиры, взнос по ипотеке, закрытие части жилищного кредита, вложить в стройку. 152 семьи уже получили сертификаты.

Деньги выделяют по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области». Также в регионе получить компенсацию процентной ставки по ипотеке имеют право многодетные семьи и участники СВО. А семьи с третьим ребенком могут претендовать на 450 тысяч от государства для погашения части ипотечного кредита.