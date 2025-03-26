В Новосибирске построят два новых завода

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска Елена Позднякова сообщила, что на этих территориях запланировано строительство двух промышленных объектов.
Один из заводов будет выпускать оборудование для сварки строительной арматуры. Производственный корпус площадью около 15 тысяч квадратных метров будет включать цеха, заводоуправление и учебно-производственный комбинат.
Второй завод, финансируемый вьетнамскими инвесторами, займется производством продуктов быстрого приготовления, включая лапшу и картофельное пюре. Площадь предприятия составит 12,8 гектаров, а на нем будет создано 600 рабочих мест.