Отопительный сезон в Сочи завершится 15 апреля

В Сочи до окончания отопительного сезона остается чуть меньше месяца. Все 84 котельные продолжат работать на полную мощность до 15 апреля. Сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, рассказал мэр курорта Андрей Прошунин.
В мэрии Сочи прошло совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону 2025−2026. Администрация города уже получила документацию от коммунальщиков с запланированными объемами работ на следующий год и, по словам Прошунина, планирует начать их заранее.
В прошлом году в рамках производственной программы отремонтировали около трех километров тепловых сетей. В этом году запланирована замена еще пяти километров, что позволит снизить теплопотери и повысить надежность системы во всех районах Сочи.
Кроме того, в котельные селе Молдовка и на улицах Астраханской и Сибирской в Лазаревском районе переведут на природный газ. На котельных по улицам Бытха и Санаторная установят новое оборудование.
«Мероприятия позволят обеспечить ресурсом в следующий осенне-зимний период новые социальных и жилые объекты, а также повысят надёжность работы оборудования котельных и тепловых сетей», — сказал глава курорта.