В 2025 году на Кубани появится 46 новых медучреждений

На Кубани в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 46 новых медицинских учреждений — это на 15 больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Инициатива является частью более широкой программы развития, объявленной губернатором Вениамином Кондратьевым, которая включает в себя завершение строительства 38 медицинских и 149 социальных объектов, в том числе школы, детские сады и спортивные комплексы.
За последние шесть лет регион уже обновил 29 детских медицинских учреждений: 20 капитально отремонтированы, а 9 прошли частичную модернизацию. В их заменили и улучшили кровлю, инженерные сети, фасады и внутреннюю отделку.
Ранее сообщалось, что за последние 8 лет на Кубани обновлено 1500 парков и скверов на сумму свыше 20 млрд рублей.