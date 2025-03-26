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В 2025 году на Кубани появится 46 новых медучреждений

На Кубани в 2025 году построят на 15 медучреждений больше, чем в 2024.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 46 новых медицинских учреждений — это на 15 больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Инициатива является частью более широкой программы развития, объявленной губернатором Вениамином Кондратьевым, которая включает в себя завершение строительства 38 медицинских и 149 социальных объектов, в том числе школы, детские сады и спортивные комплексы.

За последние шесть лет регион уже обновил 29 детских медицинских учреждений: 20 капитально отремонтированы, а 9 прошли частичную модернизацию. В их заменили и улучшили кровлю, инженерные сети, фасады и внутреннюю отделку.

Ранее сообщалось, что за последние 8 лет на Кубани обновлено 1500 парков и скверов на сумму свыше 20 млрд рублей.