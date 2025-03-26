В США началась травля владельцев автомобилей Tesla из-за позиции Маска

«Tesla очень сильно ассоциирована с личным брендом ее создателя и владельца. С одной стороны, это хорошо, а с другой — не очень, потому что компания сильно зависит от действий Маска. Поэтому его политические высказывания отталкивают часть аудитории», — заявила эксперт.