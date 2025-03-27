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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 27 марта

Нацбанк Беларуси снизил курс евро и курс доллара, но повысил курс российского рубля на 27 марта, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 27 марта 2025 года, четверг. Так, курс доллара и курс евро понизились, а увеличился курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге, на четверг, 27 марта, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1285 белорусского рубля, 1 евро — 3,3774 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6532 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, определенными на среду, 26 марта, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине. Заметнее при этом изменен курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0056 белрубля, курс евро потерял 0,0075 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0008 белрубля.

Тем временем Нацбанк Беларуси выпустит банкноту номиналом 80 рублей.

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