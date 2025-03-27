Россиянам рассказали, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025

«Больничный назначает не только работающим гражданам, но и в течение 30 дней после увольнения. В данном случае компенсация назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие 2 года: первые три дня оплачивает работодатель (у которого до увольнения работал сотрудник), последующие дни — Социальный фонд России», — объяснил экономист.