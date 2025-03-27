Россиянам рассказали, как рассчитывается больничный при увольнении в 2025

В случае увольнения в течение месяца гражданин РФ может получить выплаты по больничному, отметил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он напомнил, что больничный или пособие по временной нетрудоспособности является социальной выплатой по одному из видов обязательного социального страхования.
«Больничный назначает не только работающим гражданам, но и в течение 30 дней после увольнения. В данном случае компенсация назначается в размере 60% среднедневного заработка за предыдущие 2 года: первые три дня оплачивает работодатель (у которого до увольнения работал сотрудник), последующие дни — Социальный фонд России», — объяснил экономист.
Ранее Балынин рассказал, как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги. Так, по его словам, при отсутствии дома более 5 дней можно снизить плату за вывоз мусора.