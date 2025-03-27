Краснодарский край направит более 1,7 млрд рублей на развитие животноводства

По данным краевого Минсельхоза, в регионе насчитывается более 550 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе свыше 208 тыс. коров. Кубань занимает первое место в России по производству питьевого молока и стабильно входит в десятку лидеров по выпуску мяса и яиц.