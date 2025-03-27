В России есть риск массового банкротства угольных предприятий

По прогнозам, в 2024 году общий объем добычи угля в стране составит 438,6 млн тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с 2023 годом. При этом угольные предприятия, находящиеся на грани банкротства, обеспечивают около 9% от общего объема добычи. Еще большее количество предприятий находится в зоне риска.