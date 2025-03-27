Аналитик рассказал, чем обернется для россиян укрепление рубля

Укрепления рублю может негативно повлиять на бюджет.
Укрепление рубля, несомненно, имеет свои плюсы для простых граждан России, такие как снижение инфляции и улучшение покупательной способности, однако это также влечет за собой значительные вызовы для государственного бюджета. Об этом заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
«Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 триллиона рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана», — рассказал Антонов «Прайму».
Укрепление рубля, происходящее на фоне высокого спроса на российские долговые обязательства и активности экспортеров, привело к значительному снижению его стоимости относительно основных мировых валют. При этом, несмотря на текущие изменения в экономике, Банк России пока не планирует корректировать ключевую ставку, которая остается на уровне 21% в связи с текущими показателями инфляции.