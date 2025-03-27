Аналитик рассказал, чем обернется для россиян укрепление рубля

Укрепление рубля, происходящее на фоне высокого спроса на российские долговые обязательства и активности экспортеров, привело к значительному снижению его стоимости относительно основных мировых валют. При этом, несмотря на текущие изменения в экономике, Банк России пока не планирует корректировать ключевую ставку, которая остается на уровне 21% в связи с текущими показателями инфляции.