Эксперт опроверг слухи об уходе из РФ самого известного китайского автопроизводителя

Так, Chery планирует новые проекты сборки своих авто в РФ совместно с российскими компаниями. К примеру, уже запущен X-Cite при содействии АвтоВАЗа, а в этом году планируется дать старт выпуску нового бренда Tenet вместе с компанией AGR Automotive Group. Не исключено, что в будущем появятся и другие идеи, например, по бренду группы Chery — Jacoo.