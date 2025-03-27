В России будут по-новому индексировать страховые пении: власти раскрыли подробности

Суть изменений в том, что происходит возвращение к уже опробованному ранее алгоритму индексации пенсионных выплат, который применяли до 2016 года. На первом этапе пенсии индексировали в зависимости от того, каким был уровень инфляции в году, предшествующем индексации. Второй этап предполагал еще одну, сравнительно небольшую, прибавку (от одного до двух процентов). Таким образом пенсии росли быстрее, чем цены.