В России будут по-новому индексировать страховые пении: власти раскрыли подробности

Российское правительство планирует переход на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Об этом информировал премьер-министр Михаил Мишустин. По словам главы правительства, новация должна коснуться почти 40 миллионов россиян.
«С 2026 года перейдем на двухэтапную индексацию страховых пенсий: с 1 февраля по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин, выступая в Госдуме.
Суть изменений в том, что происходит возвращение к уже опробованному ранее алгоритму индексации пенсионных выплат, который применяли до 2016 года. На первом этапе пенсии индексировали в зависимости от того, каким был уровень инфляции в году, предшествующем индексации. Второй этап предполагал еще одну, сравнительно небольшую, прибавку (от одного до двух процентов). Таким образом пенсии росли быстрее, чем цены.
Позже была введена одноэтапная индексация пенсий. Прибавки начисляли с 1 января таким образом, чтобы индексация обгоняла ожидаемую инфляцию. Такая схема была оправданной в условиях предсказуемого изменения цен, однако в последние годы добавился такой фактор, как введенные Западом в отношении РФ санкции, и рост инфляции стало трудно прогнозировать.
Так, с 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. Однако из-за того, что по итогам прошлого года инфляция составила 9,5%, президент России Владимир Путин поручил пересчитать льготы задним число с учетом именно этого показателя.
С 2026 года повышать пенсии снова будут дважды в год, причем первая прибавка будет рассчитываться не ранее февраля.
Также премьер сообщил, что социальные пенсии увеличат в России с 1 апреля 2025 года. Индексация составит 14,5%.
Напомним, в среду 26 марта премьер Михаил Мишустин представил в Госдуме ежегодный отчет о работе правительства. Глава кабмина напомнил, каких результатов удалось добиться в прошлом году в основных отраслях экономики и рассказал о задачах на этот год. Выступление Мишустина в Госдуме и последующие ответы на вопросы депутатов длились более 4 часов. О чем говорил премьер, читайте здесь на KP.RU.