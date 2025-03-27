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В Хабаровском крае сотовый оператор оштрафован на 600 тыс из-за мошенников

В Хабаровском районе мобильная компания наказана за пропуск звонка с подменного номера.

Источник: Freepik

В Хабаровском крае осенью 2024 года женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и убедил её перевести деньги на «безопасный» счёт, — сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Позже выяснилось, что вызов был сделан из-за границы, но номер выглядел российским, а оператор не заблокировал его.

Прокуратура Хабаровского района выявила нарушение и возбудила дело по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ. В результате оператор связи оштрафован на 600 тысяч рублей за непрекращение оказания услуг в таких случаях.