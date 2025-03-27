Компания по продаже авто в Приморье очернила репутацию конкурентов

Житель Владивостока, который ведёт блог о машинах и одновременно владеет компанией по продаже автомобилей, распространял ложные сведения, которые порочили деловую репутацию конкурента. Эти сведения были опубликованы на его канале.
Предприниматель, чью репутацию очернили, обратился в арбитражный суд Приморского края, чтобы восстановить справедливость. Он потребовал от ответчика удалить видеоматериалы. В результате судебного разбирательства иск был удовлетворён, и истец получил исполнительный лист, который был передан в местное отделение судебных приставов.
Сотрудник ведомства уведомил блогера о начале исполнительного производства. Однако гражданин не исполнил свои обязательства в добровольном порядке. В связи с этим представитель закона наложил на него исполнительский сбор, установил новый срок и предупредил о возможных последствиях дальнейшего игнорирования судебного решения, включая административную ответственность.
В итоге житель Владивостока осознал свою ошибку и удалил видеоматериалы, порочащие репутацию истца. Исполнительное производство было завершено в связи с фактическим исполнением.