Компания по продаже авто в Приморье очернила репутацию конкурентов

Сотрудник ведомства уведомил блогера о начале исполнительного производства. Однако гражданин не исполнил свои обязательства в добровольном порядке. В связи с этим представитель закона наложил на него исполнительский сбор, установил новый срок и предупредил о возможных последствиях дальнейшего игнорирования судебного решения, включая административную ответственность.