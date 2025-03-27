Инфляция в Хабаровском крае в феврале замедлилась

Как сообщили в Отделении Банка России по Хабаровскому краю, в целом по стране годовая инфляция в феврале составила 10%, что все еще значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году.