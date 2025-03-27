Инфляция в Хабаровском крае в феврале замедлилась

В феврале годовая инфляция в Хабаровском крае замедлилась до 8,3% после 8,5% в январе. Основные причины — укрепление рубля, охлаждение спроса на отдельные непродовольственные товары и расширение предложения некоторых видов услуг, сообщает ИА AmurMedia.
«Цены на непродовольственные товары в феврале росли медленнее, чем в январе. В первую очередь это связано с укреплением рубля и охлаждением спроса на отдельные непродовольственные товары. В частности, в годовом выражении замедлился рост цен на бытовую технику, ускорилось снижение цен на компьютеры, а импортные легковые автомобили с пробегом подешевели», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.
Замедлился и годовой рост цен в сфере услуг. В феврале по сравнению с январем снизились цены на зарубежные туры: сказались увеличение числа прямых рейсов в страны Юго-Восточной Азии и укрепление рубля.
Как сообщили в Отделении Банка России по Хабаровскому краю, в целом по стране годовая инфляция в феврале составила 10%, что все еще значительно выше целевого уровня в 4%. Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году.