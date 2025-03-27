Аналитик Антонов предупредил о рисках для бюджета РФ из-за крепкого рубля

Сильный рубль создаёт некоторые риски для бюджета России, что связано с макроэкономическими факторами, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Он пояснил, что укрепление рубля приводит к снижению доходов от экспорта углеводородного сырья, которые номинированы в иностранной валюте. По словам эксперта, особую важность этот вопрос приобретает в условиях падения нефтяных цен.
«Если тенденция сохранится, бюджет может недополучить триллионы рублей, увеличивая дефицит, который уже достиг 2,7 трлн рублей за два месяца — более чем вдвое выше годового плана», — сказал аналитик, слова которого приводит агентство «Прайм».
Антонов отметил, что ситуация с укреплением рубля также влияет и на других экспортёров, продукция которых становится дороже для внешних рынков. Эксперт предупредил, что в случае дальнейшего усиления российской нацвалюты объемы несырьевого экспорта могут сократиться, что спровоцирует ещё большее снижение налоговых поступлений.
При этом, как уточнил аналитик, в страну хлынут дешёвые импортные товары. Антонов считает, что это при ряде условий может ударить по российским производителям.
Напомним, ранее директор по аналитике «Ингосстрах Банка» Василий Кутьин в разговоре с aif.ru сообщил, что к существенному укреплению рубля с начала 2025 года привели геополитические события и значительные поступления валюты на внутренний рынок.
По итогам одного только февраля американский доллар ослаб относительно российской валюты на 10,5%, до 87,7 ₽