Аналитик Антонов предупредил о рисках для бюджета РФ из-за крепкого рубля

Антонов отметил, что ситуация с укреплением рубля также влияет и на других экспортёров, продукция которых становится дороже для внешних рынков. Эксперт предупредил, что в случае дальнейшего усиления российской нацвалюты объемы несырьевого экспорта могут сократиться, что спровоцирует ещё большее снижение налоговых поступлений.