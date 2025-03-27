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Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы

Больше 3,5 миллиарда тенге задолжали по налогу на транспорт алматинские автовладельцы. В списке должников — почти 70 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации «24KZ», у некоторых жителей мегаполиса долг превысил 20 млн. В отношении неплательщиков примут меры в виде ареста имущества, блокировки счетов и запрета на выезд.

Уплатить налог за прошлый год физические лица должны до 1 апреля.

В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Можно оплатить через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в мобильных приложениях банков второго уровня, в отделениях АО «Казпочта». Налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрации автомобиля.

Канагат Кулембаев
руководитель Управления непроизводственных платежей ДГД Алматы