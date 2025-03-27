Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы

По информации «24KZ», у некоторых жителей мегаполиса долг превысил 20 млн. В отношении неплательщиков примут меры в виде ареста имущества, блокировки счетов и запрета на выезд.
Уплатить налог за прошлый год физические лица должны до 1 апреля.
В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Можно оплатить через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в мобильных приложениях банков второго уровня, в отделениях АО «Казпочта». Налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрации автомобиля.