Около 3,6 млрд тенге по налогу на транспорт задолжали алматинцы

В этом году до 1 апреля необходимо оплатить налог за 2024 год. Можно оплатить через мобильное приложение e-Salyq Azamat, в мобильных приложениях банков второго уровня, в отделениях АО «Казпочта». Налог оплачивается по месту жительства владельца, а не по месту регистрации автомобиля.