Ещё 22 семьи в Хабаровске переехали из аварийного барака в новые квартиры

22 семьи переехали из аварийного жилья с проспекта 60-летия Октября в Хабаровске в новые благоустроенные квартиры. Напомним, что в начале 2025 года из резервного фонда правительства Хабаровского края по поручению главы региона Дмитрия Демешина был выделен 581 млн рублей на расселение аварийных домов на проспекте, сообщает ИА AmurMedia.
— Администрация города Хабаровска уже отчиталась об освоении средств. Муниципалитетом приобретено 103 квартиры в новом многоквартирном доме по ул. Рокоссовского в Хабаровске. Первые семьи уже получили ключи от своих квартир. В настоящее время проводится работа по оформлению необходимых документов для передачи еще 81 жилого помещения гражданам, — рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
В ведомстве добавили, что оказанная краем финансовая помощь позволит администрации города расселить более 100 семей, которые проживают в 4 тысячах квадратных метров аварийного жилфонда на проспекте 60-летия Октября. Расселение непригодного для проживания жилья находится на особом контроле губернатора Хабаровского края.
— Мы несколько лет ждали расселения нашего барака. Там не было никаких удобств: туалет на улице, печное отопление, рядом железная дорога и постоянный шум от поездов. Конечно, мы очень рады нашему переезду. Дом хороший, квартира светлая, с ремонтом. Большое спасибо нашему губернатору, что помнит про простых людей и держит слово, — поделилась бывшая жительница дома № 177 на проспекте 60-летия Октября Ольга Викторовна.
Как напомнили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», реализованному с 2019 по 2024 годы, в Хабаровском крае расселено 105,6 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 6 тыс. человек.
На этом работа по сокращению аварийного жилищного фонда в крае не завершается, она будет продолжена по новому федеральному проекту «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». За 2025 — 2030 годы в Хабаровском крае необходимо будет улучшить условия проживания 4,4 тыс. граждан. Для реализации намеченных планов региональным министерством ЖКХ формируется новая адресная программа.