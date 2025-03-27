Ещё 22 семьи в Хабаровске переехали из аварийного барака в новые квартиры

— Мы несколько лет ждали расселения нашего барака. Там не было никаких удобств: туалет на улице, печное отопление, рядом железная дорога и постоянный шум от поездов. Конечно, мы очень рады нашему переезду. Дом хороший, квартира светлая, с ремонтом. Большое спасибо нашему губернатору, что помнит про простых людей и держит слово, — поделилась бывшая жительница дома № 177 на проспекте 60-летия Октября Ольга Викторовна.