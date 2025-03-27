В ГД попросили Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss

По словам Леонова, в 2023 году Роспотребнадзор уже признавал лилиевый альдегид вредным для репродуктивного здоровья, и это вещество было внесено в список запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции. Однако депутат отметил, что оно все еще содержится в некоторых косметических товарах на российском рынке, где применяется как синтетическая отдушка.