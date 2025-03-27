В ГД попросили Роспотребнадзор проверить краски Schwarzkopf и Syoss

Депутат Госдумы Сергей Леонов направил запрос в Роспотребнадзор с требованием проверить безопасность красок для волос брендов Schwarzkopf и Syoss.
В своем обращении Леонов ссылается на сообщения СМИ о том, что в составе продукции этих немецких компаний был обнаружен бутилфенилметилпропионал, известный как лилиевый альдегид. Это вещество может провоцировать контактный дерматит и оказывать негативное влияние на репродуктивную функцию.
Депутат обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить указанную информацию. В случае подтверждения опасности он предложил провести внеплановые проверки торговых точек на региональном уровне и изъять потенциально вредную продукцию из оборота.
По словам Леонова, в 2023 году Роспотребнадзор уже признавал лилиевый альдегид вредным для репродуктивного здоровья, и это вещество было внесено в список запрещенных для использования в парфюмерно-косметической продукции. Однако депутат отметил, что оно все еще содержится в некоторых косметических товарах на российском рынке, где применяется как синтетическая отдушка.