Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана

Холдингом рассматриваются возможности инвестирования в экономику Казахстана. Одно из приоритетных направлений — сфера недропользования, Приоритет отдается приобретению готовых к добыче месторождений цветных металлов как золото, серебро, медь, цинк, свинец, или проведению геологоразведочных работ на участках, имеющих высокий потенциал для обнаружения твердых полезных ископаемых.