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Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана

АСТАНА, 27 мар — Sputnik. Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана.

Источник: Сайт премьер-министра Казахстана

Об этом представители турецкой компании «Çalik Holding» заявили во время встречи с главой Минпрома Ерсайыном Нагаспаевым.

Холдингом рассматриваются возможности инвестирования в экономику Казахстана. Одно из приоритетных направлений — сфера недропользования, Приоритет отдается приобретению готовых к добыче месторождений цветных металлов как золото, серебро, медь, цинк, свинец, или проведению геологоразведочных работ на участках, имеющих высокий потенциал для обнаружения твердых полезных ископаемых.

сообщила пресс-служба ведомства

Большой потенциал для сотрудничества между странами в сферах промышленности, строительства, недропользования и геологоразведки.

В ведомстве напомнили, что процесс получения соответствующих разрешений полностью оцифрован посредством Единой платформы недропользования «Minerals.e-qazyna.kz».

Министерством сформирован перечень из 50 месторождений твердых полезных ископаемых, по которым во 2-м квартале текущего планируется проведение электронного аукциона.

подчеркнул Нагаспаев

Турецкая компания специализируется в сферах недропользования, строительства, легкой промышленности, энергетики и финансов. Она работает в 34 странах Центральной Азии, Балкан, Ближнего Востока и Африки.