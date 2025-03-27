Турция намерена инвестировать в сферу недропользования Казахстана

Об этом представители турецкой компании «Çalik Holding» заявили во время встречи с главой Минпрома Ерсайыном Нагаспаевым.
Холдингом рассматриваются возможности инвестирования в экономику Казахстана. Одно из приоритетных направлений — сфера недропользования, Приоритет отдается приобретению готовых к добыче месторождений цветных металлов как золото, серебро, медь, цинк, свинец, или проведению геологоразведочных работ на участках, имеющих высокий потенциал для обнаружения твердых полезных ископаемых.
Большой потенциал для сотрудничества между странами в сферах промышленности, строительства, недропользования и геологоразведки.
В ведомстве напомнили, что процесс получения соответствующих разрешений полностью оцифрован посредством Единой платформы недропользования «Minerals.e-qazyna.kz».
Министерством сформирован перечень из 50 месторождений твердых полезных ископаемых, по которым во 2-м квартале текущего планируется проведение электронного аукциона.
Турецкая компания специализируется в сферах недропользования, строительства, легкой промышленности, энергетики и финансов. Она работает в 34 странах Центральной Азии, Балкан, Ближнего Востока и Африки.