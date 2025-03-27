Россиян предупреждают о подорожании колбасы

В декабре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о продлении тарифных квот на беспошлинный импорт говядины и птицы до 2025 года, при этом квоты останутся на уровне предыдущего года, напомнил эксперт. Параллельно с этим, поставщики, включая компании «Черкизово», «Новая столица» и «Атяшево», предупредили о возможном увеличении цен на их продукцию на 10%. Кроме того, Великолукский мясокомбинат объявил о намерении повысить цены на свои товары на 7%, о чем уже проинформировал ретейлеров.