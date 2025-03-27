Россиян предупреждают о подорожании колбасы

Россиян предупредили о резком подорожании колбасы.
В 2025 году цены на колбасу в российских магазинах могут вырасти на 20% при уровне потребления, как в 2023—2024 годах. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Виталий Супруненко. Повышение цен связано с несколькими экономическими факторами, включая инфляцию и изменения стоимости сырья.
«Можно ожидать рост цен в пределах 20% при потреблении на уровне 2023−2024 годов… Если уровень инфляции продолжит расти, то это может привести к увеличению цен на продукты питания, включая колбасу… На стоимость колбасы могут повлиять изменения в ценах на сырье — мясо, специи, упаковка», — отметил Супруненко в разговоре с «Газетой.ru».
В декабре 2024 года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил решение о продлении тарифных квот на беспошлинный импорт говядины и птицы до 2025 года, при этом квоты останутся на уровне предыдущего года, напомнил эксперт. Параллельно с этим, поставщики, включая компании «Черкизово», «Новая столица» и «Атяшево», предупредили о возможном увеличении цен на их продукцию на 10%. Кроме того, Великолукский мясокомбинат объявил о намерении повысить цены на свои товары на 7%, о чем уже проинформировал ретейлеров.
Супруненко подчеркнул, что при анализе будущих цен на колбасу необходимо учитывать политическую ситуацию. Экономист указал на то, что санкции, законодательные изменения и другие политические инициативы оказывают значительное влияние на пищевой рынок. В качестве примера он привел решение президента России Владимира Путина о продлении до 31 декабря 2026 года продовольственного эмбарго, которое включает запрет на импорт продуктов из ряда стран.
Цены на колбасу в российских ритейлерских сетях различаются в зависимости от сорта продукции, используемых ингредиентов и географии продаж. К примеру, стоимость вареной колбасы типа «Докторская» колеблется между 300 и 900 рублями за килограмм. Эксперт по пищевой промышленности Елена Мясникова указывает, что стоимость колбасы, произведенной согласно ГОСТу, не может быть ниже 500−600 рублей за килограмм, так как это минимально необходимая сумма для покрытия расходов на высококачественное мясное сырье и процесс производства.
Ранее представитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов сообщал, что в России чаще всего подделывают соки и колбасу. По его словам, власти России активизировали усилия по борьбе с нарушениями на производствах пищевых продуктов, однако проблема фальсификации продукции остается актуальной. Высокий процент подделок обнаруживается в таких категориях, как мясные и рыбные консервы, соки и колбасные изделия, пишет 360.ru.