Средняя зарплата в Казахстане: цифры и реальность

Как определяется доход населения?
Для начала стоит понять, как и какими способами расчета исчисляется средняя зарплата в Казахстане. Например, в четвертом квартале 2024 года официально было объявлено, что средняя зарплата составляет 434 982 тенге. Это арифметическое значение, то есть сумма зарплат всех работающих граждан делится на общее количество людей, получающих доход.
Предположим, в коллективе пять человек, и у каждого зарплата разная: 100 000, 150 000, 200 000, 500 000 и 1 500 000 тенге. Если все эти суммы сложить и разделить на пять, то средняя зарплата составит 490 000 тенге. Этот метод используется чаще всего, но он вызывает недовольство у граждан, потому что его считают «отдаленным от реальности».
На самом деле, если говорить о точности, лучше опираться на медиану. В данных, которые публикует Бюро национальной статистики, часто можно встретить упоминание медианной зарплаты. Например, если средняя зарплата составляет 434 тысячи тенге, то медианная зарплата — 308 717 тенге.
Для расчета медианы все зарплаты сортируются по возрастанию, и выбирается значение, которое находится в центре. Если число работников четное, то берется среднее значение между двумя центральными числами. Вернемся к предыдущему примеру: зарплаты 100 000, 150 000, 200 000, 500 000 и 1 500 000 тенге. Мы видим, что медиана — это 200 000 тенге (находится посередине).
Средняя зарплата может быть завышена из-за высоких доходов отдельных людей, в то время как медиана дает более точное представление о реальном уровне зарплат. Однако существует и так называемая модальная зарплата, которая представляет собой наиболее часто встречающуюся зарплату в определенной группе.
Например, если среди населения большинства людей получают 100 000 тенге, то модальная зарплата будет именно 100 000 тенге. Как сообщило Бюро национальной статистики, в прошлом году наиболее часто встречаемая зарплата в Казахстане составила 97 000 тенге. Это выглядит не особо позитивно, поэтому такой метод не используется повсеместно.
Рост или снижение — как оценить динамику?
Как менялась средняя зарплата в Казахстане за последние годы? На первый взгляд, кажется, что все хорошо, зарплата стабильно растет. Но показатель выражен в национальной валюте — тенге. В то же время в мире чаще всего для оценки уровня жизни используют доллар. Так растет ли зарплата в Казахстане в долларах?
Например, в 2014 году средняя зарплата в Казахстане составила более 121 000 тенге. В начале того года доллар стоил 155 тенге, что означало, что средняя зарплата в долларом эквиваленте составляла 780 долларов. Однако в феврале того же года из-за геополитической напряженности доллар подорожал до 185 тенге, и в результате средняя зарплата в долларовом выражении снизилась до 654 долларов.
Теперь рассмотрим 2020 год. В начале года до начала пандемии доллар стоил 380 тенге, а средняя зарплата превысила 213 000 тенге, что составило 560 долларов. Однако в марте пандемия набрала силу, и курс доллара начал расти. К концу 2020 года курс доллара достиг 420 тенге, и средняя зарплата в долларах снизилась до 507 долларов. Таким образом, за период с 2014 по 2020 годы средняя зарплата в Казахстане в долларом выражении не увеличилась.
Тем не менее, по итогам 2024 года ситуация немного улучшилась. В ноябре 2024 года курс доллара колебался, преодолев отметку в 500 тенге, но в конечном итоге стабилизировался на уровне 494 тенге. При этом средняя зарплата в Казахстане в 434 000 тенге соответствует 880 долларам.
Если посмотреть на ситуацию в других странах, то в 2024 году средняя зарплата в соседнем Узбекистане составила 437,8 доллара, в Беларуси — 701 доллар, в России — 951 доллар. В США эта цифра составляет 4540 долларов, в Катаре — 4201 доллар, а в Швейцарии — 7187 долларов.
Медианная зарплата — более точный показатель
Теперь возникает вопрос: какой метод расчета ближе к реальной картине? По мнению эксперта Института инновационной экономики, профессора КазНУ Магбата Спанова, зарплата является важным фактором доходов населения. Она определяет уровень жизни семьи — бедный, средний или богатый.
Я считаю, что это философский вопрос. Не секрет, что чиновники часто стараются представить максимально высокие показатели. Однако любой показатель можно вычислить разными методами, с применением различных методологий, как это происходит при расчете валового внутреннего продукта. Когда речь идет о средней зарплате, я считаю, что более правдоподобным является медианное значение, рассчитанное по отраслям. Разница между средней и медианной зарплатой в Казахстане составляет около 150 000 тенге. Эта разница меняет взгляд на благосостояние населения и уровень доходов.
В развитых странах среднюю зарплату рассчитывают разными методами, однако большинство используют медианный подход. М. Спанов подчеркивает, что в Казахстане важным показателем может стать расчет средней почасовой оплаты по отраслям. Это даст более четкое представление об уровне бедности в стране.
Экономист Андрей Чеботарев отмечает, что казахстанцы действительно часто сомневаются в официальных данных о средней зарплате. Однако всегда стоит помнить одно: средняя зарплата — это показатель, подобный средней температуре по больнице.
В идеале, следует ориентироваться на медианную зарплату, однако она тоже остается относительно высокой в Казахстане. Например, в конце 2024 года медианная зарплата составила более 308 000 тенге, что на 16% выше, чем в конце 2023 года. Но при этом жалобы на уровень жизни в стране не уменьшаются. Да, не все в стране живут хорошо. Однако даже в самых богатых странах не все граждане живут в достатке. Всегда есть те, кому не повезло, или кто по каким-то причинам не зарабатывает. Одним словом, наша средняя зарплата — это арифметическое среднее, а медианная зарплата — это реальное среднее значение.
Как изменился уровень жизни?
Экономисты хорошо знакомы с законом Энгеля, который был сформулирован немецким статистиком и экономистом Эрнстом Энгелем. Он утверждал, что если население тратит более 50% своих доходов продовольствие, то это сигнализирует о росте бедности в стране. Этот закон актуален и в современных исследованиях, позволяя определить уровень бедности и условия жизни. Актуальна ли эта формула для Казахстана или нет — вопрос остается открытым. Однако для более точной оценки уровня жизни, по мнению экспертов, полезно будет учитывать расходы на продовольствие.
Известно, что расходы населения на продукты питания составляют значительную часть их бюджета. Важно учитывать несколько факторов. Например, если семья тратит на продукты 160 000 тенге в месяц, то, если средняя зарплата составляет более 430 000 тенге, ситуация выглядит стабильной, поскольку расходы на продукты не превышают 50% дохода. Однако если использовать медианное значение зарплаты, которое составляет около 309 000 тенге, то те же 160 000 тенге будут составлять более 50% от дохода. В этом случае ситуация выглядит совершенно иначе, что указывает на нестабильное финансовое положение большинства населения Казахстана.
Андрей Чеботарев также подтверждает, что граждане Казахстана тратят на продукты питания немного более 50% своего дохода. Однако не стоит забывать, что в продуктовом корзине значительную долю составляют дорогие мясные продукты.
На самом деле, если человек зарабатывает меньше средней зарплаты, это сигнал к тому, чтобы задуматься о повышении дохода и карьерном росте. В целом, стоит ориентироваться на медианную зарплату. Она превышает 308 000 тенге, но постоянно растет. Не стоит обращать внимание на жалобы в социальных сетях, так как под любым постом о средней зарплате обязательно будет комментарий: «Это ложь, никто не зарабатывает такую зарплату». Ведь факты говорят об обратном. Я бы даже добавил еще 20−30% к среднему значению, потому что теневой сектор экономики в Казахстане высок. Многие скрывают свои доходы. Поэтому на самом деле показатель должен быть значительно выше, чем официальные данные.
Рассмотрев методики исчисления средней зарплаты и выслушав мнения экспертов, можно сделать вывод о том, что опираться при расчете и ориентироваться все же следует на медианное значение.
Напомним, в начале года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ответил на критику относительно заработных плат научных сотрудников.