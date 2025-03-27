Средняя зарплата в Казахстане: цифры и реальность

В идеале, следует ориентироваться на медианную зарплату, однако она тоже остается относительно высокой в Казахстане. Например, в конце 2024 года медианная зарплата составила более 308 000 тенге, что на 16% выше, чем в конце 2023 года. Но при этом жалобы на уровень жизни в стране не уменьшаются. Да, не все в стране живут хорошо. Однако даже в самых богатых странах не все граждане живут в достатке. Всегда есть те, кому не повезло, или кто по каким-то причинам не зарабатывает. Одним словом, наша средняя зарплата — это арифметическое среднее, а медианная зарплата — это реальное среднее значение.