Проверки выявили нарушения у «разливаек» в многоквартирных домах Воронежа

С 1 марта 2025 года в Воронежской области ограничили продажу алкоголя в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Реализация алкогольных напитков разрешена теперь с 09:00 до 21:00. Под постановление облправительства попали 26 объектов, в том числе 16 «наливаек», которые работают под видом баров и буфетов.