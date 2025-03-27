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Проверки выявили нарушения у «разливаек» в многоквартирных домах Воронежа

В Воронежской области начали проверку соблюдения новых ограничений по продаже алкоголя в многоквартирных домах.

Мероприятие проводит региональное Министерство имущественных и земельных отношений совместно с правоохранительными органами. Они контролируют деятельность пивных магазинов и объектов общественного питания, попадающих под новые условия.

С 1 марта 2025 года в Воронежской области ограничили продажу алкоголя в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Реализация алкогольных напитков разрешена теперь с 09:00 до 21:00. Под постановление облправительства попали 26 объектов, в том числе 16 «наливаек», которые работают под видом баров и буфетов.

Кроме того, с 1 марта введен запрет на розничную продажу пива и пивных напитков в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах, если общая площадь заведения (включая склад) составляет менее 50 квадратных метров в Воронеже и 25 квадратных метров на территории муниципалитетов. Под данную категорию в облцентре попали 96 пивных магазинов и 4 магазина в области.

Новые меры ограничения введены в связи с жалобами местных жителей на беспокойное вечернее время суток из-за «наливаек». Жители многоквартирных домов попросили соблюдения тишины и борьбы с алкогольной зависимостью.

В Министерстве имущественных и земельных отношений рассказали, что значительная часть пивных магазинов, попавших под ограничения по площади, прекратила деятельность. Однако некоторые магазины сетей «Хмельник», «Хмельная миля» и «Хмель» продолжили свою работу, несмотря на площадь заведений меньше установленной.

Кроме того, некоторые торговые точки продавали алкоголь после 21:00.

В надзорных ведомствах наполнили о существующих штрафах при нарушении запретов:

  • от 20 до 40 тысяч рублей с должностных лиц;
  • от 100 до 300 тысяч рублей с юридических лиц (возможна конфискация алкогольной продукции).