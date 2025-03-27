В Перми разрешили повысить высоту застройки для апарт-отеля в центре города

Владелец обоих зданий, бизнесмен Борис Кардашов, намерен завершить недострой и открыть там апарт-комплекс, однако до решения правительства это было невозможно: объект возведён девятиэтажным, так что его нельзя было ввести в эксплуатацию при прежней разрешённой высотности в шесть этажей.