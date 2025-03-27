В Перми разрешили повысить высоту застройки для апарт-отеля в центре города

Правительство Пермского края разрешило увеличение высотности застройки на участке будущего апарт-комплекса на улице Советской в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».
Речь идёт о двух участках на Советской, 30А и 32, где сейчас расположены недостроенное здание гостиницы и объект культурного наследия «Дом Третьяковой» (сейчас в нём расположены одноимённый ресторан на первом этаже и бар на втором).
Владелец обоих зданий, бизнесмен Борис Кардашов, намерен завершить недострой и открыть там апарт-комплекс, однако до решения правительства это было невозможно: объект возведён девятиэтажным, так что его нельзя было ввести в эксплуатацию при прежней разрешённой высотности в шесть этажей.
Ранее предприниматель сообщал изданию, что намерен открыть апарт-комплекс на Советской, 30А уже во втором квартале 2025 года.