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В Перми разрешили повысить высоту застройки для апарт-отеля в центре города

Теперь девятиэтажный комплекс за «Домом Третьяковой» можно ввести в эксплуатацию.

Источник: Яндекс карты

Правительство Пермского края разрешило увеличение высотности застройки на участке будущего апарт-комплекса на улице Советской в Перми, сообщает «Ъ-Прикамье».

Речь идёт о двух участках на Советской, 30А и 32, где сейчас расположены недостроенное здание гостиницы и объект культурного наследия «Дом Третьяковой» (сейчас в нём расположены одноимённый ресторан на первом этаже и бар на втором).

Владелец обоих зданий, бизнесмен Борис Кардашов, намерен завершить недострой и открыть там апарт-комплекс, однако до решения правительства это было невозможно: объект возведён девятиэтажным, так что его нельзя было ввести в эксплуатацию при прежней разрешённой высотности в шесть этажей.

Ранее предприниматель сообщал изданию, что намерен открыть апарт-комплекс на Советской, 30А уже во втором квартале 2025 года.