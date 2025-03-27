Омские автобусные маршруты стали продавать по частным объявлениям

«Полностью рабочий бизнес с персоналом и налаженной работой продается по цене всех транспортных средств (пять “Газелей”) — без добавочной стоимости выстроенной работы и рабочего инвентаря, лицензии и маршрутного листа. Есть договор с автовокзалом», — говорится в объявлении на сайте «Авито».