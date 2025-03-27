Омские автобусные маршруты стали продавать по частным объявлениям

На сайте бесплатных объявлений появилось необычное предложение о продаже готового бизнеса. Собственник транспортной компании продает маршрут Красноярск — Омск. Объявление опубликовано от лица директора ООО «Транссервис» Владимира Немова.
За популярный, как уверяет автор, и действующий уже 10 лет маршрут собственник планирует выручить 9 млн 990 тысяч рублей.
«Полностью рабочий бизнес с персоналом и налаженной работой продается по цене всех транспортных средств (пять “Газелей”) — без добавочной стоимости выстроенной работы и рабочего инвентаря, лицензии и маршрутного листа. Есть договор с автовокзалом», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Как уверяет продавец, чистая прибыль этого бизнеса составляет 500 000, расходы — 948 000, выручка — 1 400 000.
Ранее мы писали, что в Омске на несколько дней изменилась схема движения нескольких трамвайных маршрутов.