Чемезов раскрыл основное препятствие для промышленности

Однако, добавил он, российское производство давно адаптировалось к санкциям и не пропадет. Даже в условиях ограничений оно растет и в деньгах, и в объемах продукции, и в разработках. «В каком-то смысле санкции открыли нам второе дыхание, сделали нас креативнее и быстрее», — рассказал Чемезов. При этом, по его словам, смягчения ограничений в ближайшее время не предвидится — несмотря на большое количество обещаний, реальных шагов к отмене санкций западные страны не делают.