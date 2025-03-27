В Волгоградской области выросли цены на помидоры, картофель и консервы

Статистики опубликовали актуальные данные об изменении цен на продукты за минувшую неделю. Так, согласно последним данным Волгоградстата, в регионе на 3,1% подорожали помидоры, на 2,5% — картофель, на 3% — консервы овощные для детского питания и на 2,1% — на варено-копченую и полукопченую колбасу. За килограмм этих продуктов волгоградцы заплатят 254,99 ₽, 70,38 ₽, 644,49 ₽, 585,67 ₽