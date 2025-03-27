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В Волгоградской области выросли цены на помидоры, картофель и консервы

Специалисты статистического ведомства опубликовали данные об изменении цен на продовольственные товары в регионе.

Источник: Reuters

Статистики опубликовали актуальные данные об изменении цен на продукты за минувшую неделю. Так, согласно последним данным Волгоградстата, в регионе на 3,1% подорожали помидоры, на 2,5% — картофель, на 3% — консервы овощные для детского питания и на 2,1% — на варено-копченую и полукопченую колбасу. За килограмм этих продуктов волгоградцы заплатят 254,99 ₽, 70,38 ₽, 644,49 ₽, 585,67 ₽

В то же время снизились цены на 2,2% на капусту белокочанную (сейчас ее стоимость составляет 47,39 ₽), на 2,4% — на черный байховый чай (948,34 ₽) и на 2,1% — подсолнечное масло (129,44 ₽ за литр).