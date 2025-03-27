В Казахстане больше всего трудовых мигрантов из Китая

По данным Минтрууда, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее — ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 4 711 и 1 010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 217 человек, а в рамках корпоративного перевода — 3 563 человека.
На данный момент в Казахстане насчитывается 1 744 работодателя, использующих ИРС. На них работают более 377,6 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96,5% от общей численности работников.
По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства — 5 052, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 1 296, обрабатывающей промышленности — 1 281, горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 1 263, административное и вспомогательное обсуживание — 975 человек.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай — 4 945, Индия — 1 169, Турция — 1 165, Узбекистан — 1 056 человек.
Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2025 году общая квота установлена в размере 0,2% по отношению к численности рабочей силы в республике, распределена в размере 14,8 тысяч единиц.