В Казахстане больше всего трудовых мигрантов из Китая

По данным Минтрууда, среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (далее — ИРС) имеются следующие категории: 569 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям — 4 711 и 1 010 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 217 человек, а в рамках корпоративного перевода — 3 563 человека.